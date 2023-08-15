CHP yandaşlarından İmamoğlu'nun sözlerine tepki: Bulaştığı işlere baktığınızda İstanbul seçmeni nasıl oy versin?

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı gizli Zoom toplantıları yaparak adeta darbe planlayan Ekrem İmamoğlu bugün kameralar karşısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'de dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyleyen İmamoğlu "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" sözleriyle İBB Başkanlığı adaylığına göz kırptı. Diğer yandan HDPPKK ve İYİ Parti'ye de yanaşan İmamoğlu İstanbul İttifakı vurgusu yaptı. İmamoğlu'nun sözleri CHP yandaşlarının bazıları tarafından tepkiyle karşılanırken Enver Aysever İmamoğlu'na yönelik "Soruyorum İstanbul seçmenine İmamoğlu'nun şu bulaştığı işlere baktığınız zaman ona oy verecek misiniz?"" ifadelerini kullandı.CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan ise "Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?" dedi.