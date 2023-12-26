CHP yandaşları dört bir koldan hadsizliğe büründü! Fatih Altaylı'dan şehit yakınlarına skandal sözler

Türkiye, PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen 12 kahraman evladına ağlarken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar teslim yaptığı Özgür Özel'in ve CHP yandaşlarının skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Kandil'in sözcülüğünü üstlenen DEM Parti ile iş birliği yapan Özgür Özel, ikiyüzlü siyasetini şehit cenazesine alet etmek isteyince Manisa'da hak ettiği tepkiyi gördü. Cenaze yerinde yuhalanırken, şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları atıldı. Yaşananlar CHP yandaşı Fatih Altaylı'yı rahatsız etti. Şehit yakınlarının Özel'e gösterdiği haklı tepkiyi eleştiren Altaylı, “Büyük ihtimalle provokasyon” diyen Altaylı, "Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP’yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullanarak hükümeti hedef aldı. Öte yandan bir skandal da CHP yandaşı Can Ataklı’da tarafından gerçekleşti. “Kavala ve Demirtaş’a özgürlük isteyene hakkım helal değildir” diyen şehit babasını hedef alan Ataklı, hadsiz sözlerle “Kimsin ulan sen!” ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı.