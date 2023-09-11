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CHP yandaşı Yarkadaş'tan 'değişim' diyen İmamoğlu'na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun! Stüdyoda birbirlerine girdiler...

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Giriş: 11.09.2023 23:38
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişim savaşını başlatan Ekrem İmamoğlu, bu çağrılarını bir kez daha yineledi. İmamoğlu, "Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek" derken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan ağır bir bombardıman geldi. . İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun
İmamoğlu'na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun
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