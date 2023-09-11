CHP yandaşı Yarkadaş'tan 'değişim' diyen İmamoğlu'na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun! Stüdyoda birbirlerine girdiler...

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişim savaşını başlatan Ekrem İmamoğlu, bu çağrılarını bir kez daha yineledi. İmamoğlu, "Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek" derken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan ağır bir bombardıman geldi. . İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler" ifadelerini kullandı.