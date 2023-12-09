09 Aralık 2023, Cumartesi
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CHP yandaşı Uğur Dündar’dan tepki: İzmir belediyecilik açısından çok şansız!
CHP yönetimindeki belediyeler sorunlara sırt çevirerek kendilerine oy verip hizmet bekleyen vatandaşlara yıllarca kabusu yaşattı. Son olarak Tunç Soyer’in elinde İzmir, tarihinin en kötü dönemine tanıklık etti. Yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle Ege’nin incisi İzmir'in alt yapısı çöktü, Körfez’de hayata geçirilemeyen projeler sebebiyle şehir hem kokunun hem de sel baskınlarının kurbanı oldu. Sözde "CHP'nin kalesi" şeklinde adlandırılan İzmir'in vasat görünümü haklı olarak CHP yandaşı Uğur Dündar'ın da çileden çıkardı. Tepkisini dile getiren Dündar, "İzmir maalesef belediyecilik açısından da çok şansız bir şehir." ifadelerine yer vererek tablonun ağır olduğunu bildirdi. Diğer taraftan, Soyer ise su baskınlarının her şehirde olabileceğini öne sürerek CHP'nin kendi yerine belediye başkan adayı araması üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yüklendi. İşte haberin ayrıntıları…