CHP yandaşı Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bu açıklamadan sonra AK Parti'yi eleştiremezsiniz...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında "Zavallı, kanı bozuk, hain" gibi ifadeler kullanan, Atatürk'e de hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasının yankıları sürüyor. CHP yandaşı İsmail Saymaz, katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu’nu adeta topa tuttu. Saymaz, “Allah aşkına bu açıklamayı yaptıktan sonra AK Parti’yi liyakat yönünden eleştirebilir misiniz?” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…