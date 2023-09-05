05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP yandaşı Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bu açıklamadan sonra AK Parti'yi eleştiremezsiniz...

CHP yandaşı Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bu açıklamadan sonra AK Parti'yi eleştiremezsiniz...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 03:06
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında "Zavallı, kanı bozuk, hain" gibi ifadeler kullanan, Atatürk'e de hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasının yankıları sürüyor. CHP yandaşı İsmail Saymaz, katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu’nu adeta topa tuttu. Saymaz, “Allah aşkına bu açıklamayı yaptıktan sonra AK Parti’yi liyakat yönünden eleştirebilir misiniz?” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
CHP yandaşı Saymaz Kılıçdaroğlu’nu bombaladı
CHP yandaşı Saymaz Kılıçdaroğlu'nu bombaladı
CHP’li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
Avrupa’nın gaz merkezi Türkiye mi olacak?
Avrupa'nın "gaz merkezi" Türkiye mi olacak?
Erdoğan ve Putin’den futbol sohbeti
Erdoğan ve Putin'den futbol sohbeti
Soçi Zirvesi’nde hangi kararlar alındı?
Soçi Zirvesi'nde hangi kararlar alındı?
Soçi Zirvesi’nde hangi kararlar alındı?
Soçi Zirvesi'nde hangi kararlar alındı?
Kuraklık Van Gölü’nü etkileniyor!
Kuraklık Van Gölü’nü etkileniyor!
Eller tetikte! A Haber Suriye’de
Eller tetikte! A Haber Suriye'de
Emekli maaşında süreç nasıl işleyecek?
Emekli maaşında süreç nasıl işleyecek?
Dünyanın gözü Erdoğan – Putin zirvesinde
Dünyanın gözü Erdoğan – Putin zirvesinde
Tebessüm ettiren diyalog
Tebessüm ettiren diyalog
Sivas Kongresi’nin 104. yıl dönümü!
Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü!
Daha Fazla Video Göster