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CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başı Öcalan'a güzelleme! Filozof ilan edip serbest bırakılmasını istedi...

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Giriş: 25.06.2023 20:23
CHP fondaşı TELE1’de skandal üstüne skandal yaşanmaya devam ediyor. CHP ve FETÖ tarafından fonlanan TELE1’de Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Özcalan’a övgürler yağdırdı. Bebek katili Öcalan’ın serbest bırakmasını isteyen Yanardağ, hain teröristin cezaevinde kitap okumaktan ‘filozof’ olduğunu dile getirdi. Hadsiz söylemlerini her geçen gün yeni skandallarla güncelleyen Yanardağ’a sosyal medyadan yoğun tepki geldi.
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