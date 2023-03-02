02 Mart 2023, Perşembe
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CHP yandaşı İsmail Saymaz: "İYİ Parti yoluna ayrı devam edebilir"
Adaylık konusunda somut adım atacakları iddiasıyla bugün bir kez daha toplanan 6'lı koalisyon, yaptığı yazılı açıklamada, bu kez de 6 Mart tarihini işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Akşener'in toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Pazartesi günü İYİ Parti hala netleşmezse masa oy çokluğu ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla yoluna devam edebilir. İYİ Parti sonrasında kendi düşünür." açıklamasını yaptı.