CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye şaibeli damgası

5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık Genel Başkanlık serüvenini sonlandıran Özgür Özel, yerel seçimler yaklaştıkça İYİ Parti'ye yanlamaya devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'ablam' diyerek bahseden Özel'e CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal'dan sert tepki geldi. Portakal, İYİ Parti'nin "şaibeli bir parti" olduğunu belirtirken Özel'e "korkaksınız" dedi.