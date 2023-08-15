CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na ağır bombardıman

Seçimlerde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği yeni bir seçimle adını yazdıran ve ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri bir bir yok etmeye başladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu İstanbul üzerinden boğma planı yaparken, CHP yandaşı Fatih Portakal’dan, Kılıçdaroğlu’na bombardıman geldi. Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilginin hesabı verilmeyecek, faturayı ödeyen de olmayacak, Kılıçdaroğlu koltuğunda oturmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Portakal, İmamoğlu'na da 'korkak' göndermesinde bulundu.