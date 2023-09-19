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CHP yandaşı Fatih Portakal'dan itiraflar: Aptalmışım ben ya buldunuz bizim gibi safları

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Giriş: 19.09.2023 14:58
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik her geçen gün biraz daha artıyor. İki parti demeçler üzerinden adeta savaşırken CHP medyası yaşananlara isyan etmekten geri durmuyor. Son olarak CHP yandaşı Fatih Portakal İYİ Partili Bilge Yılmaz ile CHP'li Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan gerginliğe değinerek "Biz de o evde içilen kahveleri bir şey zannettik. Aptalmışım ben yaa, iyi bulmuşsunuz bizim gibi safları." ifadelerini kullandı.
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