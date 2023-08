CHP yandaşı Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo: Allah aşkına partiyi rahat bırak!

Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin yaraları sarılamazken, CHP'de yaşanan kaos her geçen gün yeni boyutlarıyla gündeme geldi ve gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na da boyun eğdirerek CHP koltuğunu bırakmayacağının mesajını her fırsatta veren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Ersan Şen tarafından yerden yere vuruldu. Katılıdığı canlı yayından konuşan Şen, "Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!" diye konuştu.