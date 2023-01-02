CHP yandaşı Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' salvosu: Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki adaylık krizi, geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkmış, yüz yüze görüşen iki lider arasındaki gerilim gündemi bir hayli meşgul etmişti. Yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 20 olarak gösterildiği bir anket dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, anket üzerinden İYİ Parti'yi hedef alarak, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" dedi. Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını söyleyen Aysever, Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Halk TV'nin de Kılıçdaroğlu'ndan fırça yediğini söyledi.