CHP yandaşı Enver Aysever'den 'Ahlatlıbel' itirafı: 6'lı masa fiilen dağıldı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, bir süredir aralarında yaşanan yüksek gerilim sonrası ilk kez Ankara Ahlatlıbel'de görüştü. İki buçuk saat süren görüşme sonrası taraflar açıklama yapmazken, CHP yandaşı Enver Aysever'den itiraf geldi. Aysever, iki liderin masayı dağıtmadan son kez bir araya geldiğini söyleyip, "Aslında masa fiili olarak dağılmış durumda" ifadelerini kullandı.