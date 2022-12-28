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CHP yandaşı Enver Aysever'den 'Ahlatlıbel' itirafı: 6'lı masa fiilen dağıldı

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Giriş: 28.12.2022 11:06
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, bir süredir aralarında yaşanan yüksek gerilim sonrası ilk kez Ankara Ahlatlıbel'de görüştü. İki buçuk saat süren görüşme sonrası taraflar açıklama yapmazken, CHP yandaşı Enver Aysever'den itiraf geldi. Aysever, iki liderin masayı dağıtmadan son kez bir araya geldiğini söyleyip, "Aslında masa fiili olarak dağılmış durumda" ifadelerini kullandı.
Enver Aysever: 6’lı masa fiilen dağıldı
Enver Aysever: 6'lı masa fiilen dağıldı
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