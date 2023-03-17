CHP yandaşı Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye: "Bundan bir cacık olmaz"

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemesi nedeniyle Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz" diyen Ataklı, "Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam." ifadelerini kullandı. Ataklı'nın dışında geride kalan gün de İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi gibi CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazeteciler de İnce'yi hedef tahtasına koymuştu.