07 Haziran 2023, Çarşamba
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CHP yandaşı Can Ataklı'dan İmamoğlu'na sert eleştiri: CHP'de sorunun adı Ekrem İmamoğlu'dur
28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan’ın 8’li masayı hezimete uğratmasının ardından özellikle CHP cephesinde sular durulmuyor. CHP yandaşı olarak bilinen Can Ataklı, CHP Genel Başkanlığı için kamuoyu oluşturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özelinde konuştu. İmamoğlu tarafından CHP içinde yaratılan koltuk kavgasına yönelik tepki gösteren Ataklı, İmamoğlu için "CHP’de sorunun adı Ekrem İmamoğlu’dur. İmamoğlu kamuoyunda destek bulabilir ancak CHP örgütü kendisini hiç istemiyor." ifadelerini kullandı. Ataklı ayrıca, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı sürecinde hizmet vermemesini de eleştirdi.