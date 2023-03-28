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CHP yandaşı Can Ataklı milli projelere yine karşı! Hedefine Milli Muharip Uçak ve Togg var...

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Giriş: 28.03.2023 08:59
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı milli projelere karşı çıkmasıyla bilinirken şimdi de Milli Muharip Uçak ve Togg'u hedefine koydu. Ataklı Milli Muharip Uçak hakkında yaptığı açıklamada "Uçmuyor nedense" diyerek projeyi küçümsemeye çalışırken Togg'u da milli olmamakla suçladı. İşte detaylar...
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