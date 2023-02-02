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CHP yandaşı Barış Yarkadaş duyurdu: Cumhurbaşkanı adaylığında 'Tanju Özcan' iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2023 10:09
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin başı çektiği 4 partinin ittifak kuracağını ve cumhurbaşkanı adayı olarak, geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı aday olarak düşündüklerini söyledi.
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