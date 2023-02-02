CHP yandaşı Barış Yarkadaş duyurdu: Cumhurbaşkanı adaylığında 'Tanju Özcan' iddiası

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin başı çektiği 4 partinin ittifak kuracağını ve cumhurbaşkanı adayı olarak, geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı aday olarak düşündüklerini söyledi.