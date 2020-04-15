CHP ve yardakçıları neden planlı bir biçimde ‘’yerel hükümet’’ diyor? ANALİZ

Muhalefetten ve muhalefetin yayın organından Türkiye’nin birlik ve beraberliğine yönelik saldırılar devam ediyor. Türkiye’nin koronavirüsle mücadele sürecinde de algı operasyonuna devam eden CHP ve yardakçıları ‘’yerel hükümet’’ sözüne sarıldı. Peki, neden ‘’yerel hükümet’’ ilan etmek istiyorlar? ‘’Yerel hükümet’’ sözleri tesadüf mü, planlı mı? İşte geçmişten bugüne özerklik ve yerel hükümet sözlerini konu alan analiz haberimiz…