A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Gazeteci – Yazar Metin Özkan CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Özkan, CHP içindeki bazı isimlerin PKK ve FETÖ üyesi olmaktan hapse atıldığını belirtirken Atatürk'ün partisinde Atatürk düşmanlarının olduğunu ifade etti. Metin Özkan ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP'nin nüksettiğini de sözlerine ekledi.