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CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler

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Giriş: 15.03.2021 23:05
Güncelleme:15.03.2021 23:09
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Gazeteci – Yazar Metin Özkan CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Özkan, CHP içindeki bazı isimlerin PKK ve FETÖ üyesi olmaktan hapse atıldığını belirtirken Atatürk'ün partisinde Atatürk düşmanlarının olduğunu ifade etti. Metin Özkan ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP'nin nüksettiğini de sözlerine ekledi.
CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler
CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler
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