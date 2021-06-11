11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin "HDP planı" ne?

CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin "HDP planı" ne?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2021 09:11
Millet İttifakı’nın içinde ‘adaylık’ krizi yaşanırken bir taraftan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcıları tehdit etmesi siyaset gündeminde konuşuluyor. Peki Kılıçdaroğlu ve Akşener yatırımlara neden karşı? Yerli ve yabancı yatırımcıları neden tehdit ediyorlar? Amaç muhalefet mi, "sabotaj planı" mı? CHP kurucu değerlerinden uzaklaştı mı? Türk solunun adresi DSP mi?  Gelişmeleri DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Tehdit dilinin perde arkası!
Tehdit dilinin perde arkası!
Karagümrük çetesine operasyon!
"Karagümrük çetesi"ne operasyon!
CHP-İYİ Parti-HDP arasında kriz!
CHP-İYİ Parti-HDP arasında kriz!
Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla göüştü
Bakan Akar ABD’li mevkidaşıyla göüştü
Canlı yayında Barzani'yi uyardı!
Canlı yayında Barzani'yi uyardı!
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı
Macron'dan Başkan Erdoğan sözleri
Macron'dan Başkan Erdoğan sözleri
Sağlık Bakanı Koca aşısında yeni kademeyi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca aşısında yeni kademeyi duyurdu
Başörtülülere saldıran Çakın mahkemeye sevk edildi
Başörtülülere saldıran Çakın mahkemeye sevk edildi
HDP'li başkan PKK'lı teröristi evinde saklamış
HDP'li başkan PKK'lı teröristi evinde saklamış
Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler!
Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler!
Daha Fazla Video Göster