CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin "HDP planı" ne?

Millet İttifakı’nın içinde ‘adaylık’ krizi yaşanırken bir taraftan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcıları tehdit etmesi siyaset gündeminde konuşuluyor. Peki Kılıçdaroğlu ve Akşener yatırımlara neden karşı? Yerli ve yabancı yatırımcıları neden tehdit ediyorlar? Amaç muhalefet mi, "sabotaj planı" mı? CHP kurucu değerlerinden uzaklaştı mı? Türk solunun adresi DSP mi? Gelişmeleri DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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