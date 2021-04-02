CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çığırtkanlığına AK Parti ve MHP'den sert tepkiler devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli seçim için 2023'ü işaret etti. Peki muhalefet neden erken seçim istiyor? CHP ve İYİ Parti erken seçime hazır mı?

CHP ve İYİ Parti neden erken seçim istiyor? Muhalefet erken seçime hazır mı? A Haber, CHP ve İYİ Parti'nin planının gerçeklerini araştırdı. İşte Millet İttifakı'nın asıl amacının perde arkası.

SEÇİM SÖYLEMİ İLE GERÇEKLER PERDELENECEK Mİ?

Türkiye küresel güçlerin karşısında durarak Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da destan yazdı. Dünya devlerinin desteklediği terör örgütlerine göz açtırmayan Türkiye başarılı operasyonlarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

DEV YATIRIMLAR HİZMETE ALINDI YENİLERİ SIRADA

Türkiye gelişmiş ülkelerin bile durduğu bir küresel ortamda dev yatırımları hizmete aldı. Yeni yatırımlar için de durmadan çalışan Türkiye, yeni imzalar atmaya devam etti.

Her türlü krizden başarıyla çıkma refleksi gösteren Türkiye, koronavirüs ve aşı çalışmalarında da gücünü gösterdi.

MUHALEFET BİLİNÇLİ Mİ YAPIYOR?

Hükümetin başarılı adımları karşısında geri kalan muhalefet, güç kaybını ters algıya çevirme çabası içine girdi. Seçmenine güç kaybının olmadığını yeniden yarışa hazır olduğunu göstermek için seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet aslında parçalanmaya devam ediyor.

CHP ve İYİ Parti'de istifaları ardı arkası kesilmezken, partilerden ayrılanlar yeni partiler kurdu.

MUHARREM İNCE VE ÜMİT ÖZDAĞ TOPA TUTTU

Muhalefet partilerin ayrılan isimlerin il işi de CHP ve İYİ Parti'nin çöküşünü dillendirmek oldu.

Yeni parti kuran Muharrem İnce, "CHP her gün ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. CHP'de demokrasi kalmamıştır, yok" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ da partisinin FETÖ bağlarını anlattığı için dışlanan isim olmuştu.