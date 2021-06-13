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CHP ve İYİ Parti kabul etti! Ankara'da içme suyuna yüzde 80 zam
Ankaralılar için üzücü bir haber! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP Gruplarının 3 kez reddettiği 'suya zam' teklifini yeniden Meclis'e getirdi. Teklif CHP ve İYİ Partililerce kabul edildi. Peki Başkentlilerin içme suyuna ne kadar zam geldi? Detayları A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.