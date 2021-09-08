CHP ve İYİ parti arasında “vaat” krizi! İYİ Partili Paçacı’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bize sordun mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı İYİ Parti'ye danışmadan sık sık vaatlerde bulunması kriz çıkardı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı “Vaatlerde bulunurken bize sordun mu?” diyerek Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. İttifakta çatlak mı var? Tartışmalara nereye evrilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın açıklamaları:

"Elbette ittifak arasında tepkiler var. Engin Altay 'Millet İttifakı birbirine çok güçlü bağlarla bağlıdır.' diyor. O bağlar nedir menfaat bağları. Yani Gerçekten birbirlerini zedeleseler de her ne kadar birbirleri aleyhine konuşsalar da bunlar menfaat yolculuğu yapıyorlar.

Meral Akşener'in Ekram İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmeye kalkışması Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj. Adeta otur oturduğun yerde deyip Ekrem İmamoğlu'nun arkasında yer alacaklarının mesajını net şekilde veriyor. Sonuçta birlikte yürüyorlar ve yürüyeceklerde.

Hepsi birbirine katlanıyor ve hepsinden farklı ses çıkıyor ama hepsi aynı amaca doğru hareket ediyorlar. Bunların bir de seçmen kitlesi var ve emredildiği halde hareket edenler var. Bir de seçici olanlar var."