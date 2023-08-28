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CHP ve İYİ Parti arasında köprüler atıldı mı? Bahar havası bitti sert rüzgarlar esiyor

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 15:20
İYİ Parti ile CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları arasında köprüler atıldı. İYİ Partili Ümit Özlale, İmamoğlu ve Yavaş'ın kendileri için sadece CHP'nin belediye başkanları olduğunu belirtti. Özlale, "Desteklemezsek bu bizim için tezat oluşturmaz." dedi.
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