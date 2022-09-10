CHP ve İYİ Parti arasında ihale tartışması! Kılıçdaroğlu ve Akşener neden sessiz?

HDP'ye bakanlık tartışmaları CHP'li belediyelerden İYİ Partililere verilen ihalelerin bir kez daha gün yüzüne çıkmasını sağladı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesinden aldığı 107 milyonluk ihalenin belgesini gösterdi. Gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessizliğini koruyor.

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