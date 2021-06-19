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CHP ve İP’in hedefi Merve Kavakçı’nın kızı! Özgür Özel başörtülü tercümana ‘vampir’ dedi

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Giriş: 19.06.2021 13:47
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tercümanlık yapan Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham'ı hedef almış "Tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı..!" diyerek aslında Kavakçı'nın başörtülü olmasından rahatsız olduğunu göstermişti. Merve Kavakçı'nın kızını hedef alan isimlerden biri de CHP'li Özgür Özel. Özel genç kıza "vampir" yakıştırmasında bulundu.
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