CHP ve İP'in fezleke oyu ne olacak?

HDP'Lİ 9 vekille ilgili fezlekeler Meclis'e gönderilirken, CHP ve İYİ Parti'nin "bu konudaki tavrı ne olacak?" sorusu kısmen yanıt buldu.

CHP, HDP ve İYİ Parti yolun sonunda hep birlikte hareket ediyor. HDP'li 9 milletvekili için hazırlanan ve Gara'ya giden HDP'li vekil için hazırlanması beklenen fezlekelerle ilgili millet ittifakı rengini belli etti. Ortak bir tutum sergilemeye başladı.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, HDP'yle ilgili tüm fezlekeleri görmek için bekleyeceklerini açıklamıştı. Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'den de açıklama gecikmedi. Parti genel sekreteri Uğur Boyraz, biz de bekleyeceğiz açıklaması yaptı