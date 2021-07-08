CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor?

Annelerin evlat nöbeti sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret edecek. Ayrıca CHP'den HDP'ye 'dostluk' mesajı geldi. Sezgin Tanrıkulu "Dostuz, beraber yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan siyasette "yalan" tartışması sürüyor. CHP ve İYİ Parti’nin tiyatrolarına her gün yenileri ekleniyor. Peki CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? CHP-HDP ittifakı neden gizleniyor? Muhalefetin siyasi stratejisini kim, nereden belirliyor? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor? Mega yatırımlar, projeler kimleri rahatsız etti? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır değerlendirdi.

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