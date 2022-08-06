06 Ağustos 2022, Cumartesi
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CHP ve HDP’ye cemevi tepkisi: Alevi toplumunu provoke etmeyin
Ankara'da cemevine düzenlenen saldırının üstünden bir hafta geçti. A Haber'e konuşan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yaşanan provokasyonu siyasi rant için kullanan CHP ve HDP'yi sert sözlerle eleştirdi, "Toplumu provoke etmeyin" dedi.