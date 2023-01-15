CHP ve HDP’nin tartışılan ortak dili! CHP nasıl HDP ile aynı çizgide buluştu? | ANALİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanlara destek vermek, terör suçuyla yargılanan eş başkanlara özgürlük istemek, terör örgütü PKK elebaşlarının söylemlerine açıktan ya da üstü örtülü bir biçimde destek vermek ve dahası... Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasından, yaptığı atılımlardan ve geleceğinden rahatsız olanlar ortak paydada buluşuyor. O ortak paydanın en önemli aktörleri de söylemleri hemen hemen tek bir merkezden kontrol edilen CHP ve HDP...

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