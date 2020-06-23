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CHP ve HDP'nin benzer "özerklik" söylemi |Video

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Giriş: 23.06.2020 19:35
Güncelleme:23.06.2020 21:22
HDP, kurulduğu günden beri zaman zaman "özerklik talebini" dillendiriyor. Fakat ilginçtir ki HDP'liler konuyu kapatınca bir şekilde bu kez CHP'li isimler 'özerklik ve yerel hükümet" açıklamaları yapıyor. Daha önce "seçimi kazanınca özerklik şartını getireceğiz" açıklaması yapan Kılıçdaroğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de benzer açıklamalarla destek verdi. AK Parti ve MHP'ye göre HDP, bu olması imkansız özerklik hayalini CHP üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor.
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