CHP ve HDP'lilerin Diyarbakır'da bir araya geldiği ortaya çıktı! Ankara'dan önce Diyarbakır'da ne konuşuldu? 18 Mart değişikliği

Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek. Görüşme öncesi CHP ve HDP'li yetkililerin Diyarbakır'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti öncesi HDP İl Başkanlığında neler konuşuldu? 18 Mart’taki HDP görüşmesi neden bir gün önceye çekilmeye çalışılıyor? Perde arkası bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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