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CHP ve HDP'den Boğaziçi eylemlerine destek

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Giriş: 05.01.2021 13:31
Güncelleme:05.01.2021 13:34
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP ve HDP destek geldi. Eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” dedi. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenene eylemde, Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.


Eylem esnasında polislere saldıran isimlerin de, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, terör örgütlerine verdikleri desteğe dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Terör örgütlerinin propaganda alanına dönüşen eylemlere, İYİ Parti, CHP ve HDP'den destek geldi.

CHP'LİLERDEN "ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA" VURGUSU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'li isimler, 'darbe' imalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı.

"GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı.

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