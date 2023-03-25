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CHP ve HDP hangi konuda uzlaştı? HDP’den bakanlık verilecek mi? İYİ Parti ne yol izleyecek?
Ferhat Murat önce çıkan sözleri:
"Bir tarafta Türkiye'nin milli politikalarını uğratmamak adına önemli birlik ve beraberlik gösteren Cumhur İttifakı var. İçinde Türkiye'nin üniter yapısı ile problemi olmayan, milli projeleri önemseyen bir ittifak varken öte yandan tek motivasyonu Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden birleşmiş ve her biri farklı ideolojilere sahip bir partiler grubunu oluşturduğu bunun içerisine terör örgütü PKK siyasi uzantısı HDP'nin dahil edilmesiyle oluşan bir masa söz konusu."
Bülent Erendaç'ın canlı yayındaki açıklamaları:
"Bu olayları uzun zamandan beri takip eden bir gazeteciyim. Bazı olayları konjektürel değerlendirmemek lazım. CHP-HDP aşkı ve bir araya getirilişi bir günlük mesele değil. 2010 yılında kaset operasyonu ile genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılındaki kurultayda açık ve net şekilde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesini getireceğini söyledi. Bir Avrupa, AB projesi olan Atlantik projesi olan masanın ortak metni ile HDP'nin tutum belgesi ve KCK'nın söz anayasası aynıdır. Bunların hepsinde benzeşen maddeler var zaten. Bebek katili Öcalan yerel yönetimlerin mali özerkliklerinden söz ediyor. Meral Akşener'in de imzaladığı ortak metinde bunlar var."