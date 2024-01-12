CHP ve DEM Parti görüşmelerde hangi iller için anlaştı?

CHP ve DEM Parti hangi iller için anlaştı? İstanbul'da hangi ilçeler DEM Parti'ye bırakılacak? Kulislerden yansıyanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara’dan aktardı.

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