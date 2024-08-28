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CHP tüzük toplantısından ne konuşuldu? Perde arkasında neler var?

CHP tüzük toplantısından ne konuşuldu? Perde arkasında neler var?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 28.08.2024 10:26
CHP'de tüzük kurultayı için geri sayım sürerken cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusu da parti içinde tartışılıyor. CHP tüzük toplantısından ne konuşuldu? Toplantının perde arkasında neler var? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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