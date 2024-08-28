CHP tüzük toplantısından ne konuşuldu? Perde arkasında neler var?

CHP'de tüzük kurultayı için geri sayım sürerken cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusu da parti içinde tartışılıyor. CHP tüzük toplantısından ne konuşuldu? Toplantının perde arkasında neler var? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.

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