CHP tezkereye neden "Hayır" dedi? HDP ile ret oyu veren CHP terör operasyonlarına karşı mı?

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oylanan Suriye ve Irak tezkeresine AK Parti, MHP ve İYİ Parti “Evet” oyu verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte “Hayır” dedi. Aynı CHP bir yıl önce 7 Ekim 2020'de tezkereye “Evet” demişti. Ancak dün “Hayır” dedi. CHP, birebir aynı olan tezkereye neden “Hayır” dedi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN