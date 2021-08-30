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CHP, Tanju Özcan'ın restini sineye çekti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2021 16:32
Uzun yıllar CHP’de siyaset yapan eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince apar topar disipline sevk edildi. Bu durum CHP’deki çifte standardı da bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki, Kılıçdaroğlun'a mülteciler konusunda rest çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için her hangi bir yaptırım uygulanmadı. Parti yönetimi, CHP’li başkanın sözlerini sineye çekti.
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