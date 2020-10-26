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CHP Sözcüsü Faik Öztrak Türkiye’yi karaladı! Tartışma yaratacak sözler

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Giriş: 26.10.2020 20:20
Güncelleme:26.10.2020 20:26
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi kara propagandaya soyundu. Yatırımcılara "Türkiye gelmeyin" imasında bulunan Öztrak, Başkan Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot çağrısına da şartlı destek verdi.
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