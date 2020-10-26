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CHP Sözcüsü Faik Öztrak Türkiye’yi karaladı! Tartışma yaratacak sözler
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi kara propagandaya soyundu. Yatırımcılara "Türkiye gelmeyin" imasında bulunan Öztrak, Başkan Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot çağrısına da şartlı destek verdi.
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