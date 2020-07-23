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CHP sosyal medya düzenlemesine neden itiraz ediyor?

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Giriş: 23.07.2020 14:29
Güncelleme:23.07.2020 14:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "bu teklifin yasalaşmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi. CHP sosyal medya düzenlemesi çalışmalarını neden engelliyor? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı. Ağaoğlu, “Bugün 16’da Meclis Adalet Komisyonu toplanacak bu paket görüşülmeye başlanacak. Bugün geç saatlerde tamamlanabileceği ifade ediliyor. Muhalefetle anlaşma sağlanamadı. CHP temsilcileri kesinlikle uzlaşmaya yanaşmayacaklarını söylediler. Muhalefet engelleme taktiklerini de devreye sokacak." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "bu teklifin yasalaşmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi. CHP sosyal medya düzenlemesi çalışmalarını neden engelliyor? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı. Ağaoğlu, "Bugün 16'da Meclis Adalet Komisyonu toplanacak bu paket görüşülmeye başlanacak. Bugün geç saatlerde tamamlanabileceği ifade ediliyor. Muhalefetle anlaşma sağlanamadı. CHP temsilcileri kesinlikle uzlaşmaya yanaşmayacaklarını söylediler. Muhalefet engelleme taktiklerini de devreye sokacak." ifadelerini kullandı.

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