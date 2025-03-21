CHP sokakları karıştırmak mı istiyor? Özel’den tartışılacak sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Saraçhane'de sokak çağrısı yaptı. CHP'lilere “Bu meydanın öfkesine çok ihtiyacımız var'' diye seslenen Özel, “Ekrem başkanın tüm gençlere, tüm üniversitelere, tüm sokaklara, tüm meydanlara binlerce selamı var.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Ankara'da sokaklar karıştı. Üniversite öğrencileri ile polis karşı karşıya geldi. İşte tüm detaylar…

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