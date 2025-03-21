21 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP sokakları karıştırmak mı istiyor? Özel’den tartışılacak sözler
CHP sokakları karıştırmak mı istiyor? Özel’den tartışılacak sözler

CHP sokakları karıştırmak mı istiyor? Özel’den tartışılacak sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2025 09:48
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Saraçhane'de sokak çağrısı yaptı. CHP'lilere “Bu meydanın öfkesine çok ihtiyacımız var'' diye seslenen Özel, “Ekrem başkanın tüm gençlere, tüm üniversitelere, tüm sokaklara, tüm meydanlara binlerce selamı var.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Ankara'da sokaklar karıştı. Üniversite öğrencileri ile polis karşı karşıya geldi. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP sokakları karıştırmak mı istiyor? Özel’den tartışılacak sözler
CHP sokakları karıştırmak mı istiyor?
CHP sokakları karıştırmak mı istiyor?
Ekrem İmamoğlu cumartesi ifade verecek
Ekrem İmamoğlu cumartesi ifade verecek
İBB iştiraki Medya A.Ş.’ye dikkatle bakılmalı
"İBB iştiraki Medya A.Ş.'ye dikkatle bakılmalı"
Sokak çağrısının arka planı ne?
Sokak çağrısının arka planı ne?
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
İBB soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünde!
İBB soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünde!
LGBT’li sapkın provokatörler de sokakta!
LGBT'li sapkın provokatörler de sokakta!
Bakan Tunç: Yargı sokakta aranmaz!
Bakan Tunç: Yargı sokakta aranmaz!
Özel’in çağrısının ardından Ankara’da polis yaralandı!
Özel’in çağrısının ardından Ankara'da polis yaralandı!
Özel’in çağrısının ardından saraçhane’de olaylar çıktı!
Özel’in çağrısının ardından saraçhane’de olaylar çıktı!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
Daha Fazla Video Göster