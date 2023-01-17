17 Ocak 2023, Salı
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CHP rozetini çıkarıp AK Parti'ye katıldı! Balyalı Esma Kılıçdaroğlu'nun "siyasi şovunu" böyle anlattı
24 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir’de düzenlediği 'Milletin Ses'i mitingine katılan ve binlerce CHP'liye hitap eden Esma Ay, AK Parti'ye katıldı. Pazarcılıkla uğraşan Balyalı Esma Ay, kendisinin hiçbir şekilde talepte bulunmadığı halde CHP’liler tarafından kendisine vaatler verildiğini ancak verdikleri sözlerin yerine getirilmediği için AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Esma Ay'ın eşi Gürdal Ay ise CHP’li arkadaşlarına çağrıda bulunarak, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP ile yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu” diye konuştu.