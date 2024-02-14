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CHP PM'de yaşananların perde arkası! CHP'de "Hatay Adayı" değişecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 11:19
CHP'deki aday kavgalarının nedeni Parti Meclisi'nde belirlenen isimler. Belli ki yalnızca iki kriter ön planda tutuldu, bunlardan birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenip desteklenmediği, diğeri de mevcut yönetime ne kadar yakın oldukları. CHP'nin Parti Meclisi toplantısında neler yaşandı? "Hatay adayı" kim olacak, değişecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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