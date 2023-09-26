26 Eylül 2023, Salı
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CHP PM'de "Burcu Köksal" gerginliği
Ana Muhalefet CHP’de kritik günlerden geçiliyor. Kurultay, liderlik tartışmaları, yerel seçimler, büyük kentlerde kimler aday olacak? İstanbul'da il başkanı kim olacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişme ve tartışmaların gölgesinde parti meclisini topladı. Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlasını alacağız. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.