CHP PM'de aday oylaması! DEM Parti iş birliği Esenyurt ve Adalar adaylarına bağlı

CHP’de kritik MYK ve parti meclisi toplantısı var. Gündemde Yerel Seçim süreci ve adayların belirlenmesi yer alıyor. CHP’de hangi gelişmeler var? Çankaya düğümü çözülecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP’deki son gelişmeleri aktardı. İşte haberin detayları…

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