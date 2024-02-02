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CHP PM'de aday oylaması! DEM Parti iş birliği Esenyurt ve Adalar adaylarına bağlı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 18:34
CHP’de kritik MYK ve parti meclisi toplantısı var. Gündemde Yerel Seçim süreci ve adayların belirlenmesi yer alıyor. CHP’de hangi gelişmeler var? Çankaya düğümü çözülecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP’deki son gelişmeleri aktardı. İşte haberin detayları…
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