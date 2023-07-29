CHP Parti Meclisi'nde kim kimi destekliyor? İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı artıyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi'nde 33 üye Kılıçdaroğlu'na yakın. İBB Başkanı İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı ise 22. Bu da İmamoğlu'nun Parti Meclisi'nde yavaş yavaş güç kazandığını gösteriyor.