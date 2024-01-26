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CHP Parti Meclisi toplanıyor! CHP 17 büyükşehirde aday açıklamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 09:45
CHP 300'den fazla adayı belirlemek için bugün toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17 büyükşehir adayı hala açıklanmadı. Parti Meclisi, bugün aday belirleme gündemi ile toplanacak. Toplantıda, Antalya ve Muğla adaylarının netleşmesi bekleniyor. Aday düğümünün devam ettiği İzmir ile ilgili nihai karar için şubat ayına işaret ediliyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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