26 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP Parti Meclisi toplanıyor! CHP 17 büyükşehirde aday açıklamadı
CHP 300'den fazla adayı belirlemek için bugün toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17 büyükşehir adayı hala açıklanmadı. Parti Meclisi, bugün aday belirleme gündemi ile toplanacak. Toplantıda, Antalya ve Muğla adaylarının netleşmesi bekleniyor. Aday düğümünün devam ettiği İzmir ile ilgili nihai karar için şubat ayına işaret ediliyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.