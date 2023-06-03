03 Haziran 2023, Cumartesi
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CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor! Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak?
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ardından faturayı kurmaylarına kesti. 17 MYK üyesinin tamamı istifa etti. Bugün de CHP Parti Meclisi toplanıyor. CHP seçim yenilgisinin ardından Kurultay hazırlığı başladı. Parti Meclisi'nin gündeminde neler var? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı.