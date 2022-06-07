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CHP operasyona destek verecek mi? Kılıçdaroğlu olası harekata mesafeli

A Haber
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Giriş: 07.06.2022 09:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında Suriye’nin kuzeyine yapılması planlanan operasyona sıcak bakmadığının mesajını vermişti. Konu CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda da ele alındı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, operasyona ''Seçim Yatırımı'' imasında bulundu. Tartışılacak açıklamalara imza attı.
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