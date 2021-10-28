CHP önceki tezkerelere ne demişti? CHP HDP'lileşiyor mu?

Günlerdir CHP'nin tezkereye neden hayır oyu verdiği konuşuluyor, tartışılıyor. Yıllardır tezkerenin metni değişmemesine rağmen üstelik. Tabii ki ilk defa "hayır" demiyor ama önceki 5 tezkereye "evet" oyu veren CHP, 26 Ekim'deki oylamada HDP ile aynı safta yer aldı. CHP'nin önceki tezkerelere ne dedi? Tezkereler neden önemli? Tezkerede hayır çıksaydı ne olurdu? Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez ve A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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